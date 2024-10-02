О нас

Александр Цуладзе назначен министром образования Грузии

Александр Цуладзе назначен министром образования Грузии Новым министром образования, науки и по делам молодежи Грузии назначен 40-летний юрист Александр Цуладзе.
В регионе
2 октября 2024 г. 16:24
Александр Цуладзе назначен министром образования Грузии

Новым министром образования, науки и по делам молодежи Грузии назначен 40-летний юрист Александр Цуладзе.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге.

До августа, чуть более полугода, Цуладзе был первым заместителем министра, а до этого работал в судах и Высшем совете юстиции.

В 2006 году Цуладзе окончил юридический факультет Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили (ТГУ), специалист в сфере права. С декабря 2023 года по август 2024 года он был первым замминистра образования, науки и по делам молодежи Грузии.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Ереван и Вашингтон согласовали направления сотрудничества в рамках модернизации системы безопасности Армении
Ереван и Вашингтон согласовали направления сотрудничества в рамках модернизации системы безопасности Армении
2 октября 2024 г. 15:47
Министр: Турция должна укрепить оборонную промышленность для обеспечения безопасности
Министр: Турция должна укрепить оборонную промышленность для обеспечения безопасности
2 октября 2024 г. 15:02
Президент Ирана отправится с визитом в Катар
Президент Ирана отправится с визитом в Катар
2 октября 2024 г. 14:34
В Турции прошло открытие TEKNOFEST 2024
В Турции прошло открытие TEKNOFEST 2024
2 октября 2024 г. 14:17
МИД РФ: Планируем открыть посольства в трех странах Африки
МИД РФ: Планируем открыть посольства в трех странах Африки
2 октября 2024 г. 11:18
Президент Таджикистана отправился в Катар
Президент Таджикистана отправился в Катар
2 октября 2024 г. 11:12
СМИ: Иран подготовил сотни ракет на случай, если Израиль или США нанесут удар
СМИ: Иран подготовил сотни ракет на случай, если Израиль или США нанесут удар
2 октября 2024 г. 10:36
В ночных клубах Тбилиси в результате спецоперации задержаны 14 человек
В ночных клубах Тбилиси в результате спецоперации задержаны 14 человек
2 октября 2024 г. 09:51
Иранские СМИ: Нанесены удары по военной базе Израиля, подбиты 20 самолетов
Иранские СМИ: Нанесены удары по военной базе Израиля, подбиты 20 самолетов
1 октября 2024 г. 23:09
Лавров дал обед в честь покидающего Москву Полада Бюльбюльоглу
Лавров дал обед в честь покидающего Москву Полада Бюльбюльоглу
1 октября 2024 г. 21:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi