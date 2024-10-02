Александр Цуладзе назначен министром образования Грузии

Новым министром образования, науки и по делам молодежи Грузии назначен 40-летний юрист Александр Цуладзе.

Новым министром образования, науки и по делам молодежи Грузии назначен 40-летний юрист Александр Цуладзе.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге.

До августа, чуть более полугода, Цуладзе был первым заместителем министра, а до этого работал в судах и Высшем совете юстиции.

В 2006 году Цуладзе окончил юридический факультет Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили (ТГУ), специалист в сфере права. С декабря 2023 года по август 2024 года он был первым замминистра образования, науки и по делам молодежи Грузии.