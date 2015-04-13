​Активные поиски на месте крушения "Дальний Восток" полностью прекращены

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Активные поиски на месте крушения траулера "Дальний Восток" полностью прекращены. Судно "Млечный путь", занимавшееся обследованием территории катастрофы, приступило к промыслу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в понедельник в морском спасательно-координационном подцентре Росморречфлота.

"Судовладелец траулера "Млечный путь", который также владеет утонувшим траулером "Дальний Восток", принял решение прекратить активные поиски рыбаков", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что все суда, ведущие промысел в том районе Охотского моря, будут осуществлять попутное обследование акватории. Таким образом, на данный момент пропавшими без вести остаются семь человек.

Траулер "Дальний Восток" затонул 2 апреля в Охотском море в 250 км южнее Магадана. На его борту находились 132 человека. По последним данным, в результате крушения погибли 62 человека.