Протестующие перекрыли несколько улиц Еревана с требованием отставки Пашиняна

Оппозиционные активисты, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сегодня перекрыли несколько улиц в Ереване в знак гражданского неповиновения

Оппозиционные активисты, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в пятницу перекрыли несколько улиц в Ереване в знак гражданского неповиновения, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Армения - без Никола! Никол должен уйти!", - скандируют участники акции протеста.

Сторонники оппозиционных партий заблокировали движение на пересечении улиц Тотовенца и Молдовакан, а также Азатутюн и Адонца. На месте образовалась большая пробка. К месту событий стянулись дополнительные силы полиции.

Накануне в Ереване задержали более 40 участников акций протеста.