Активистку ДПН задержали в Турции за членство в террористической организации

Активистка Демократической партия народов (ДПН) в Турции Лятифа Джанан Каплан, которая баллотировалась в депутаты на выборах, состоявшихся 1 ноября 2015 года, была задержана в аэропорту Стамбула, поскольку она является членом террористической группировки

Активистка Демократической партия народов (ДПН) в Турции Лятифа Джанан Каплан, которая баллотировалась в депутаты на выборах, состоявшихся 1 ноября 2015 года, была задержана в аэропорту Стамбула, поскольку она является членом террористической группировки Марксистско-ленинская коммунистическая партия (МЛКП).

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, приехавшая в Турцию из Франции на самолете, приземлившемся в аэропорту Стамбула, она была задержана в связи с ордером на обыск местного суда по поводу ее членства в террористической организации. Лятифа Джанан Каплан, которую доставили в полицейский участок, в своем первом заявлении сообщила, что уехала в отпуск во Францию и живет в Стамбуле.