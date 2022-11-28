Актау и Москва углубляют сотрудничество в транзите нефти, газа и электричества

Между Казахстаном и Россией развивается сотрудничество в нефтегазовой и электроэнергетической сферах, включая взаимные поставки и транзит нефти, газа и электричества.

Между Казахстаном и Россией развивается сотрудничество в нефтегазовой и электроэнергетической сферах, включая взаимные поставки и транзит нефти, газа и электричества.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках проходящего в Оренбурге 18-го межрегионального форума. К мероприятию по видеосвязи помимо Путина, подключился и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Россия и Казахстан активно взаимодействуют и в рамках Евразийского союза, где формируются общие энергетические рынки", - сказал Путин.

Президент России обратил внимание на главную тему нынешнего форума - снятие инфраструктурных ограничений в международной торговле.

Он отметил, что Россия была и остается одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана, общий объем российских капиталовложений составляет почти 17 млрд долларов.

В свою очередь Токаев заявил, что Казахстан продолжит активно привлекать российские инвестиции в экономику страны, заверив, что власти страны будут делать все для защиты этих вложений.

"Неуклонно растет взаимный товарооборот, реализуются совместные проекты, увеличивается доля национальных валют во взаиморасчетах. В прошлом году объемы торговли между Казахстаном и Россией достигли нового рекордного значения - практически с 24,5 млрд долларов и по итогам первых 9 месяцев текущего года показывает рост товарооборота на 5%", – сообщил Токаев.