Акробат сорвался с высоты во время выступления цирка в России - ВИДЕО

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Воздушный акробат сорвался с высоты во время выступления цирка Мстислава Запашного в Элисте. Артист находится в реанимации.

Как передает Report, об этом сообщили в субботу ТАСС в администрации республики Калмыкия.

"Во время выступления цирка [Мстислава] Запашного с высоты сорвался акробат Антон Мартынов. Сейчас он в реанимации, ему оказывается всевозможная помощь", - уточнили в администрации. Там же отметили, что обстоятельства происшествия выясняются.

Цирк выступал в Элисте в спорткомплексе "Ойрат-арена". В администрации подчеркнули, что "все технические параметры для проведения представления были соблюдены".