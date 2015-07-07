Армянские активисты продолжают акцию протеста на площади Свободы в Ереване

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Участники движения против повышения тарифов на электроэнергию продолжают акцию протеста на площади Свободы в Ереване. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, на площади собрались несколько сотен человек.

Один из участников акции Давид Санасарян объявил голодовку. "Объявляю голодовку, адресованную не властям, а гражданам Армении. Продолжу её до тех пор, пока на площади Свободы соберётся столько людей, чтобы, двигаясь к Баграмяна, 26 смогли противостоять полицейским кордонам", - заявил он.

При этом полиция Армении запретила собравшимся на площади Свободы гражданам проводить шествие. Как заявил журналистам замначальника полиции Еревана Валерий Осипян, полиция призывает воздержаться от незаконных действий и провокаций. Он отметил, что собрания и шествия должны быть санкционированы. Осипян добавил, что демонстранты должны получить разрешение не только у мэрии, но и у министерства культуры, так как площадь Свободы является культурно-историческим местом.

Напомним, 6 июля полиция Еревана разобрала баррикады и восстановила автомобильное движение по проспекту Баграмяна, который 2 недели подряд блокировали граждане, выступавшие против подорожания электричества. Порядка 50 активистов были задержаны.