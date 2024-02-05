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Акция в Киеве - от России требуют освободить пленных “Азовстали”

Акция в Киеве - от России требуют освободить пленных “Азовстали” В Киеве проходят акции с требованием освободить военнопленных, захваченных Россией во время боев за украинский город Мариуполь, в частности, защитников "Азовстали".
В регионе
5 февраля 2024 г. 14:02
Акция в Киеве - от России требуют освободить пленных “Азовстали”

В Киеве проходят акции с требованием освободить военнопленных, захваченных Россией во время боев за украинский город Мариуполь, в частности, защитников "Азовстали".

Наталия Кравцова, мать одного из военнопленных, рассказала восточноевропейскому бюро Report, что ее сын в течение трех месяцев принимал участие в обороне Мариуполя.

По словам Кравцовой, она является участницей движения "Не молчи, плен убивает", которое последние два месяца организует ежевоскресные акции. Их усилия направлены на привлечение внимания мирового сообщества к ужасающим последствиям войны, жестокой агрессии против Украины и бесчеловечному обращению России с находящимися в плену украинскими солдатами.

"Мы стремимся к тому, чтобы международное сообщество активизировалось для скорейшего освобождения наших пленных", - отметила она.

Кравцова сообщила, что из 700 человек, удерживаемых в плену в России, возвращено всего лишь небольшое количество: "Защитники Мариуполя героически обороняли город в течение трех месяцев, что позволило войскам на других территориях Украины собраться с силами".

В акции также принимает участие Лилия Иващик. Ее молодой человек в настоящее время находится в плену в России.

"Он был среди бойцов, последними покинувших "Азовсталь" и сдавшихся по приказу президента Украины Владимира Зеленского. Я хочу привлечь внимание всех к этому вопросу. Мы не можем забыть наших героев, защищавших свою Родину", - подчеркнула Иващик.

Алиса Шемак сообщила, что ее супруг находится в плену уже 20 месяцев, с мая 2022 года, когда он был захвачен у "Азовстали".

"Цель нашей акции - донести до международного сообщества и высшего руководства страны, что наши близкие все еще находятся в плену. Мы должны активизировать наши усилия по их освобождению, необходимо оказать давление на международные организации, чтобы они более тесно занимались этим вопросом", - подчеркнула Шемак.

Единственный сын другой участницы акции, Светланы Винокуровой, ранее служивший в Азовской бригаде, уже почти два года находится в плену: "Мы не можем получить от него никакой информации. Их не обменивают, и даже представителей Международного комитета Красного Креста не допускают к ним. Официально Россия не подтверждает факт их захвата в плен", - поделилась Светлана Винокурова.

Отметим, что металлургический завод "Азовсталь" перешел под контроль России в мае 2022 года. Это событие способствовало захвату Мариуполя российскими войсками 20 мая 2022 года. По данным мэрии города, в результате оккупации погибло не менее 10 тысяч мирных жителей. По имеющейся информации, количество военнопленных с "Азовстали" превышает 2 тысячи человек.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKiyevdə aksiya - Rusiyadan “Azovstal” əsirlərini azad etmək tələb olunur - FOTOREPORTAJ

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