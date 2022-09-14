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Акция у парламента Армении: демонстранты добиваются импичмента Пашиняна

Акция у парламента Армении: демонстранты добиваются импичмента Пашиняна Акция против премьер-министра Никола Пашиняна проходит перед парламентом Армении.
В регионе
14 сентября 2022 г. 02:41
Акция у парламента Армении: демонстранты добиваются импичмента Пашиняна

Акция против премьер-министра Никола Пашиняна проходит перед парламентом Армении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

В настоящее время перед зданием проходит митинг с требованием начать процедуру импичмента в отношении премьер-министра Никола Пашиняна.

В акции принимают участие родственники погибших в 44-дневной войне солдат, а также представители ряда оппозиционных сил.

Демонстранты намерены 14 сентября с 8 утра перекрыть все входы в парламент. Некоторые из них также приняли решение ночевать у здания Нацсобрания.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan parlamenti qarşısında Paşinyan əleyhinə aksiya keçirilir

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