Акция с требованием отправить Саакашвили на лечение за границу пройдет в 17 странах

Акции в поддержку заключенного третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, с требованием его перевода на лечение за границу, пройдут в понедельник в 17 странах. Это вторая международная акция #SaveMisha после 4 января.

Акции в поддержку заключенного третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, с требованием его перевода на лечение за границу, пройдут в понедельник в 17 странах. Это вторая международная акция #SaveMisha после 4 января.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, митинги и пикеты пройдут по призыву российского оппозиционера, правозащитника Марка Фейгина.

В Вашингтоне сбор объявлен недалеко от Белого дома, в Лондоне - у здания парламента. Акции возле правительственных зданий и посольств Грузии пройдут в Париже, Берлине, Варшаве, Дюссельдорфе, Вене, Риме, Гааге, Мадриде, Киеве, Риге, Афинах, Кишиневе, Стокгольме, Тель-Авиве, Софии.

В Тбилиси акция в 15.00 собирается у здания госканцелярии правительства, в Батуми - в "квартале свободы".

В правительстве исключают передачу Саакашвили на лечение другой стране. Власти Грузии настаивают, что разговоры о критическом состоянии Саакашвили - часть пиар-кампании, и он симулирует с целью добиться своего освобождения.

Саакашвили с мая прошлого года находится в тбилисской клинике "Вивамед", куда был переведен из тюрьмы после двух голодовок.