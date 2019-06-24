Акция протеста в Тбилиси завершилась перед зданием правительства - ФОТО

Массовая акция протеста в столице Грузии, городе Тбилиси завершилась перед зданием администрации правительства.

Как передаёт грузинское бюро Report, во время шествия к зданию администрации протестующие озвучивали лозунги "Да здравствует Грузия!" и "Уйди!"

Часть участников акции также выкрикивала "Гахария, уйди!" В окончание шествия протестующие исполнили государственный гимн Грузии и озвучили три требования.

Протестующие потребовали отставки министра внутренних дел Гиорги Гахария, освобождения задержанных во время акции протеста 20 июня 305 человек и проведения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной избирательной системе.

Отметим, что участники акции сегодня в 14:00 совершат автомобильное шествие от площади Первой Республики до здания Министерства внутренних дел. В 19:00 акция протеста продолжится перед зданием парламента.