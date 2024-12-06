Акция протеста в Тбилиси завершилась без столкновений протестующих с силовиками

Акция протеста у парламента Грузии в центре Тбилиси завершилась без столкновений митингующих с правоохранителями.

Акция протеста у парламента Грузии в центре Тбилиси завершилась без столкновений митингующих с правоохранителями.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Очередной митинг у парламента Грузии начался вечером в четверг. Он был мирным, как и в предыдущий день. Были единичные случаи, когда некоторые участники акции запускали в полицейских пиротехнику, а также бросали в них камни, но силовики не принимали ответные меры, как это происходило в первые шесть дней протестов в Тбилиси. Около 03:00 по местному времени участники акции стали расходиться с проспекта Руставели.

В Грузии 28 ноября началась очередная волна антиправительственных демонстраций. Поводом для протеста стало заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Он сообщил, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.

По словам главы правительства, причинами этого стали постоянный шантаж со стороны ЕС по поводу начала диалога о вступлении в него, требования отменить несколько принятых парламентом законов и призывы ввести санкции в отношении грузинских властей.