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Акция протеста в Тбилиси завершилась без столкновений протестующих с силовиками

Акция протеста в Тбилиси завершилась без столкновений протестующих с силовиками Акция протеста у парламента Грузии в центре Тбилиси завершилась без столкновений митингующих с правоохранителями.
В регионе
6 декабря 2024 г. 04:21
Акция протеста в Тбилиси завершилась без столкновений протестующих с силовиками

Акция протеста у парламента Грузии в центре Тбилиси завершилась без столкновений митингующих с правоохранителями.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Очередной митинг у парламента Грузии начался вечером в четверг. Он был мирным, как и в предыдущий день. Были единичные случаи, когда некоторые участники акции запускали в полицейских пиротехнику, а также бросали в них камни, но силовики не принимали ответные меры, как это происходило в первые шесть дней протестов в Тбилиси. Около 03:00 по местному времени участники акции стали расходиться с проспекта Руставели.

В Грузии 28 ноября началась очередная волна антиправительственных демонстраций. Поводом для протеста стало заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Он сообщил, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.

По словам главы правительства, причинами этого стали постоянный шантаж со стороны ЕС по поводу начала диалога о вступлении в него, требования отменить несколько принятых парламентом законов и призывы ввести санкции в отношении грузинских властей.

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