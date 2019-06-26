Акция протеста в Тбилиси продолжится 26 июня - ОБНОВЛЕНО

Акция протеста в Тбилиси временно прекратилась и продолжится 26 июня в 19:00 по местному времени, передает грузинское бюро Report.

Ранее организаторы акции принесли на площадь перед парламентом огромный плакат с изображением президента России Владимира Путина и призвали участников пройтись по нему.

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Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили присоединился к акции протеста в Тбилиси.

Об этом передает местное бюро Report. Отмечается, что число участников акции растет.

Также сообщается, что под арестом остаются 54 задержанных демонстрантов.