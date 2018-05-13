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    Акция протеста в Тбилиси продлится до утра - ФОТО

    Тбилиси. 13 мая. REPORT.AZ/ Из других регионов Грузии оказывается поддержка продолжающейся акции протеста в Тбилиси.

    Как сообщает грузинское бюро Report, с целью поддержки из Кутаиси приехали 80 человек.

    К акции подключились также жители Гори, Зестафони, Каспи и других крупных районов.

    Несмотря на то, что в столице Грузии наблюдается дождливая погода, протестующие намерены продолжать акцию до утра. Участникам протеста выданы специальные плащи от дождя. В настоящее время они устанавливают палатки.

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