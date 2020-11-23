Акция протеста проходит перед зданием минобороны Армении

Акция протеста родственников пропавших без вести проходит перед зданием министерства обороны Армении, сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ.
Участники акции требуют встречи с экс-министром обороны Давидом Тонояном, чтобы он ответил на интересующие их вопросы.
К митингующим вышел депутат парламента Армении от блока "Мой шаг", глава парламентской комиссии по обороне Андраник Кочарян и сообщил, что в правительстве в 16:30 будут обсуждаться поднятые вопросы, после чего об этом расскажут собравшимся.
Сейчас участники акции протеста ожидают разъяснений перед зданием Минобороны.