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Акция протеста проходит перед зданием минобороны Армении

Акция протеста проходит перед зданием минобороны Армении Акция протеста родственников пропавших без вести проходит перед зданием министерства обороны Армении
В регионе
23 ноября 2020 г. 14:26
Акция протеста проходит перед зданием минобороны Армении
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Акция протеста родственников пропавших без вести проходит перед зданием министерства обороны Армении, сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ.

Участники акции требуют встречи с экс-министром обороны Давидом Тонояном, чтобы он ответил на интересующие их вопросы.

К митингующим вышел депутат парламента Армении от блока "Мой шаг", глава парламентской комиссии по обороне Андраник Кочарян и сообщил, что в правительстве в 16:30 будут обсуждаться поднятые вопросы, после чего об этом расскажут собравшимся.
Сейчас участники акции протеста ожидают разъяснений перед зданием Минобороны.
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