Акция протеста проходит перед зданием минобороны Армении

Акция протеста родственников пропавших без вести проходит перед зданием министерства обороны Армении, сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ.

Участники акции требуют встречи с экс-министром обороны Давидом Тонояном, чтобы он ответил на интересующие их вопросы.