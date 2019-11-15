Акция протеста перед зданием парламента в Тбилиси сегодня продолжится

В столице Грузии, Тбилиси, перед зданием парламента страны сегодня в 19:00 возобновится акция протеста.

Как передает местное бюро Report, группа участников вчерашней акции провела ночь в палатках перед зданием парламента на проспекте Руставели.

Центральный проспект перекрыт для движения транспорта. Сотрудники полиции наблюдают на территории за общественным порядком.

Участники акции протестуют против отсутствия достаточного количества голосов за обсуждавшийся минувшим днем в парламенте законопроект, подразумевающий переход на пропорциональную систему выборов. Основное требование демонстрантов - проведение в стране досрочных парламентских выборов.

Участники акции заявляют, что будут проводить акцию до выполнения их требований.

Акцию поддерживают лидеры представленных и не представленных в парламенте оппозиционных партий.