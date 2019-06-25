Акции протеста в Тбилиси возобновлены

В Тбилиси перед зданием грузинского парламента началась очередная акция протеста.

Как сообщает местное бюро Report, объявлены требования продолжающейся уже шестой день акции.

Участники акции требуют отставки министра внутренних дел Георгия Гахария и освобождения всех задержанных в Тбилиси 20-21 июня митингующих.

Вокруг парламента также собрались лидеры оппозиционного объединения "Сила в единстве". Они выразили протест решению Генпрокуратуры в связи с арестом депутата от партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.

На территорию привлечены сотрудники полиции и машины скорой помощи.