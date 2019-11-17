​Акции протеста прошли почти в 100 населенных пунктах Ирана

Акции протеста, связанные с решением правительства Ирана о повышении цен на топливо, прошли как минимум в 100 населенных пунктах страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило агентство Fars.

По его данным, значительная часть пришедших на манифестации "просто присутствовала" на акциях и не участвовала в беспорядках и стычках с иранскими силами правопорядка. Тем не менее, по сведениям агентства, за минувшие двое суток с начала протестов в иранских городах были задержаны около 1 тыс. участников демонстраций.

В общей сложности в акциях протеста в Иране приняли участие почти 87,5 тыс. человек, подавляющее большинство участников протестов, более 82 тыс., - мужчины.

Отмечается также, что отдельные группы, находившиеся в толпе манифестантов, нападали на полицейских, поджигали офисы банков, магазины и частные лавки. По данным агентства, за минувшие два дня в стране в ходе демонстраций были сожжены или разграблены около 100 представительств местных финансовых учреждений, не менее полусотни торговых точек.