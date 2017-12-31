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    Акции протеста идут третий день подряд в Иране

    Они начались как акции против повышения цен

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Жители Ирана выходят на уличные протесты третий день подряд.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, они начались как акции против повышения цен, но уже вскоре переросли в полноценные митинги против государственной власти.

    Первая демонстрация прошла 28 декабря в городе Мешхед. Затем акции протеста прошли в Тегеране, Исфахане, Йезде и других крупных городах страны. Нередко выступления приводили к стычкам с полицией, которая в итоге задержала несколько десятков человек.

    По данным СМИ, уже были застрелены два демонстранта.

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