Акар заявил, что после землетрясений в Турции свыше 10 тыс. сирийцев вернулись на родину

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что после разрушительных землетрясений находящиеся на турецкой территории 10 633 сирийца вернулись на родину.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что после разрушительных землетрясений находящиеся на турецкой территории 10 633 сирийца вернулись на родину.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство "Анадолу".

Глава оборонного ведомства также опроверг распространившиеся в СМИ сведения о возросшем потоке мигрантов в Турцию, подчеркнув, что ни в погранично-пропускных пунктах, ни на остальных участках границы наплыва нет.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два сильных землетрясения, одно из которых было с эпицентром в районе Пазарджик города Кахраманмараш магнитудой 7,7, второе - спустя 9 часов - в районе Эльбистан того же города магнитудой 7,6. Стихийное бедствие вызвало огромные разрушения и тысячи жертв в Турции и Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране 7-дневный траур в память о погибших. Кроме того, в 10 провинциях страны, где произошло землетрясение, объявлено чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.

По последним данным, в результате землетрясений в Турции погибли 40 642, пострадали 108 068 человек.