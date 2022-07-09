Акар: За последние семь лет ВС Турции ликвидировали свыше 35 тыс. террористов

Всего с 24 июля 2015 года турецкой армией ликвидированы 35 268 террористов.

Всего с 24 июля 2015 года турецкой армией ликвидированы 35 268 террористов.

Как сообщает Report , об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе инспекции пограничных частей в провинции Хаккари на юго-востоке Турции.

По его словам, с начала года на севере Сирии и Ирака нейтрализовано 1 999 террористов, из них 277 - в Северном Ираке.

"Наша цель – ликвидировать последнего террориста, угрожающего безопасности 85 млн жителей Турции. Борьба продолжится вплоть до обеспечения полной защиты границ нашей страны", - заверил министр.

Х.Акар коснулся также темы продовольственного кризиса, связанного с вывозом зерна из блокированных портов Украины.

По словам турецкого министра, переговоры по формированию «зерновых коридоров» продолжаются по поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в "позитивном ключе".