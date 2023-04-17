Акар: ВС Турции нейтрализовали 10 террористов PKK/YPG на севере Сирии

В результате ответных мер турецких военных на севере Сирии нейтрализованы 10 террористов PKK/YPG.

В результате ответных мер турецких военных на севере Сирии нейтрализованы 10 террористов PKK/YPG.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он напомнил, что минувшим вечером террористы PKK/YPG обстреляли базу турецких военных на севере Сирии, в результате чего четверо получили ранения.

"Турецкие военнослужащие незамедлительно приступили к ответным мерам. По последним данным, нейтрализованы 10 террористов РКК", - сказал Акар, отметив, что Турция продолжит решительную борьбу с террористами до полного устранения террористической угрозы.

Акар отметил, что получившим ранения военнослужащим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.