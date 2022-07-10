Акар: Военная операция в Сирии будет начата в нужное время

Турция приступит к проведению новой трансграничной операции на севере Сирии, когда сочтет нужным.

Турция приступит к проведению новой трансграничной операции на севере Сирии, когда сочтет нужным.

Как передает Report, об этом сообщил глава Минобороны страны Хулуси Акар.

"Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что операция будет неожиданно начата однажды ночью. Так и есть, это тактический и стратегический вопрос, по нему проводятся необходимые консультации. Исходя из необходимости защиты наших законных прав и интересов подготовлены необходимые планы, проведены соответствующие работы", - заявил министр в интервью телеканалу Haber Global.

Он отметил, что на прошедшем 28-30 июня саммите НАТО никто из союзников Турции по альянсу не пытался переубедить ее в необходимости отмены или переноса операции в Сирии.