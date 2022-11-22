Акар: Турецкая армия с начала года нейтрализовала 3 585 террористов

С января текущего года ВС Турции нейтрализовали в стране, а также на севере Ирака и Сирии 3 585 террористов.

С января текущего года ВС Турции нейтрализовали в стране, а также на севере Ирака и Сирии 3 585 террористов.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр нацобороны страны Хулуси Акар, выступая в оперативном штабе командования Сухопутных войск в Анкаре.

По его словам, в целом с 24 июля 2015 года, когда начался новый этап антитеррористической борьбы Турции, этот показатель составляет 36 854 боевиков.

Он подчеркнул, что гибель любого жителя Турции будет иметь тяжелые последствия для кровавых преступных организаций.

В данной связи министр привлек внимание к операции Pençe Kılıç, в рамках которой ВВС Турции 19 ноября нанесли масштабные удары по террористам в Ираке и Сирии.

Министр рассказал и об операции ВС Турции Pençe-Kilit, продолжающейся в трех районах севера Ирака с апреля текущего года. "В рамках операции нейтрализованы 460 террористов, обнаружены склады с 530 тыс. боеприпасов, перехвачено 1 146 единиц оружия и 1 929 мин и неразорвавшихся боеприпасов", - отметил глава ведомства.

По словам министра, важной составляющей безопасности страны является предотвращение нарушений госграницы.

"Только с начала года турецкие военные не допустили незаконного пересечения границы 234 282 лицами, задержаны 7 107 нелегальных мигрантов. Схвачены и переданы правоохранительным органам 724 террориста", - сообщил Акар.