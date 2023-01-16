Акар: Турция продолжит выполнять роль посредника между Россией и Украиной

Руководство Турции должно сохранять возможность для ведения полноценного диалога с Россией и выполнения роли посредника между Москвой и Киевом.

Руководство Турции должно сохранять возможность для ведения полноценного диалога с Россией и выполнения роли посредника между Москвой и Киевом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью британской газете The Financial Times заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

"Кто-то должен говорить с Россией", - сказал он. "Без диалога мы зайдем в тупик. Нам следовало бы ожидать от Запада благодарности в адрес нашего президента [Реджепа Тайипа Эрдогана]", - добавил Акар.

По его словам, за последний год Эрдоган часто выступал посредником между РФ и Украиной и связывался с президентом России Владимиром Путиным вскоре после разговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, передавая Москве послания от Киева. Акар также отметил, что заключенная при помощи Турции договоренность о вывозе зерна из портов Украины могла бы стать образцом для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной. Он также повторил призыв о необходимости "гуманитарного перемирия" сторон конфликта.