Акар: Турция продолжит операции в Ираке и Сирии до полной нейтрализации террористов

Турция не намерена останавливать антитеррористические операции в Ираке и Сирии.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
"Мы сейчас преследуем террористов в Северном Ираке и в Сирии. Спасения для них нет. У них два варианта: умереть или сдаться. Нет иного выбора, кроме правосудия", - цитирует министра газета Sözcü.
По его словам, террористические организации "умоляют своих хозяев помочь остановить операции ВС Турции".
"Операции в Ираке и Сирии не прекратятся. Они продолжатся до нейтрализации последнего террориста", - подчеркнул Акар.
В начале года власти Турции заявляли, что могут провести новую трансграничную операцию на севере Сирии. Ее основной целью ставилась нейтрализация боевых групп вооруженных курдских группировок, признанных в Анкаре террористическими.