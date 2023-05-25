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Акар: Турция продолжит операции в Ираке и Сирии до полной нейтрализации террористов

Акар: Турция продолжит операции в Ираке и Сирии до полной нейтрализации террористов Турция не намерена останавливать антитеррористические операции в Ираке и Сирии.
В регионе
25 мая 2023 г. 13:12
Акар: Турция продолжит операции в Ираке и Сирии до полной нейтрализации террористов

Турция не намерена останавливать антитеррористические операции в Ираке и Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Мы сейчас преследуем террористов в Северном Ираке и в Сирии. Спасения для них нет. У них два варианта: умереть или сдаться. Нет иного выбора, кроме правосудия", - цитирует министра газета Sözcü.

По его словам, террористические организации "умоляют своих хозяев помочь остановить операции ВС Турции".

"Операции в Ираке и Сирии не прекратятся. Они продолжатся до нейтрализации последнего террориста", - подчеркнул Акар.

В начале года власти Турции заявляли, что могут провести новую трансграничную операцию на севере Сирии. Ее основной целью ставилась нейтрализация боевых групп вооруженных курдских группировок, признанных в Анкаре террористическими.

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