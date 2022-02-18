Акар: Турция придает значимость миру и стабильности в Черноморском регионе

Турция прилагает все усилия для снижения напряженности в Черноморском регионе. Все разногласия в регионе должны решаться путем дипломатии и переговоров.

Турция прилагает все усилия для снижения напряженности в Черноморском регионе. Все разногласия в регионе должны решаться путем дипломатии и переговоров.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар турецким журналистам, освещавшим двухдневное заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

"Мы придаем значимость территориальной целостности и суверенитету Грузии и Украины. Как заявлял президент [Реджеп Тайип Эрдоган], Анкара делала и продолжает предпринимать все возможное для снижения уровня напряженности", - сказал Акар.

Турецкий министр подчеркнул, что благодаря конвенции Монтрё [о статусе проливов от 1936 года] в Черном море сформировался определенный статус-кво: "Благодаря этому в Черноморском регионе сохранялся баланс сил, была обеспечена безопасность и стабильность. Мы заявляем об этом при каждой возможности, и это имеет жизненно важное значение", - сказал Акар.