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Акар: Турция придает значимость миру и стабильности в Черноморском регионе

Акар: Турция придает значимость миру и стабильности в Черноморском регионе Турция прилагает все усилия для снижения напряженности в Черноморском регионе. Все разногласия в регионе должны решаться путем дипломатии и переговоров.
В регионе
18 февраля 2022 г. 14:01
Акар: Турция придает значимость миру и стабильности в Черноморском регионе

Турция прилагает все усилия для снижения напряженности в Черноморском регионе. Все разногласия в регионе должны решаться путем дипломатии и переговоров.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар турецким журналистам, освещавшим двухдневное заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

"Мы придаем значимость территориальной целостности и суверенитету Грузии и Украины. Как заявлял президент [Реджеп Тайип Эрдоган], Анкара делала и продолжает предпринимать все возможное для снижения уровня напряженности", - сказал Акар.

Турецкий министр подчеркнул, что благодаря конвенции Монтрё [о статусе проливов от 1936 года] в Черном море сформировался определенный статус-кво: "Благодаря этому в Черноморском регионе сохранялся баланс сил, была обеспечена безопасность и стабильность. Мы заявляем об этом при каждой возможности, и это имеет жизненно важное значение", - сказал Акар.

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Версия на английском языке Akar: Turkey attaches importance to peace and stability in Black Sea region

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