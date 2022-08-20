Акар: Свыше 656,3 тыс. тонн зерна вывезено из портов Украины с 1 августа

Свыше 656,3 тыс. тонн зерна вывезено из портов Украины с 1 августа, когда началась реализация "продуктовой сделки".

Свыше 656,3 тыс. тонн зерна вывезено из портов Украины с 1 августа, когда началась реализация "продуктовой сделки".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу глава Минобороны Турции Хулуси Акар на пресс-конференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в стамбульском Совместном координационном центре.

"С 1 августа из трех украинских портов вывезено 656 тыс. 349 тонн зерновых, и мы рассчитываем, что экспорт сельхозпродукции будет расти", - сказал Акар. По его словам, в вывозе зерновых задействовано 51 судно. "Из них 27 вышли из портов Украины, 24 направились для загрузки", - отметил глава Минобороны Турции.

Он выразил надежду, что зерновая сделка может стать моделью для урегулирования в Украине. Глава Минобороны Турции добавил, что вывоз сельхозпродукции с Украины планируется увеличить.