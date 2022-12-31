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Акар: С начала 2022 года нейтрализовано более 4 тыс. террористов

Акар: С начала 2022 года нейтрализовано более 4 тыс. террористов С начала 2022 года в Турции, а также на севере Ирака и Сирии нейтрализовано 4009 террористов.
В регионе
31 декабря 2022 г. 19:52
Акар: С начала 2022 года нейтрализовано более 4 тыс. террористов

С начала 2022 года в Турции, а также на севере Ирака и Сирии нейтрализовано 4009 террористов.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом говорится в послании министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, опубликованном по итогам года.

По его словам, оборонное ведомство с успехом выполнило все возложенные на него обязанности и с большим энтузиазмом вступает в новый, 2023 год.

Министр отметил, что Турция переживает период, когда быстро меняются события на глобальном и региональном уровнях, а проблемы с безопасностью вышли на первый план из-за растущих рисков и вызовов.

"Мы внимательно отслеживали все события и старались предпринять все необходимые шаги с целью обеспечения безопасности страны и народа. По мере приближения 100-летия Турецкой республики, страна приобретает значимый вес на международной арене, в том числе и благодаря многоплановым связям, установленным нашим главой государства", - отметил Акар.

Министр также обратил внимание на шаги, предпринятые с целью обеспечения безопасности турецких границ.

"В текущем году мы продолжили вести активную борьбу против всех террористических организаций, и главным образом с FETO, YPG (боевое крыло PKK в Сирии) и ДЕАШ. Полны решимости обеспечить безопасность для всех 85 млн граждан нашей страны", -сказал глава ведомства.

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Версия на азербайджанском языке Akar: “İlin əvvəlindən 4 mindən çox terrorçu zərərsizləşdirilib”

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