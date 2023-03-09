Акар: Проводим переговоры с РФ, Украиной и ООН по продлению зерновой сделки

Турция проводит переговоры с Россией, Украиной и ООН по продлению зерновой сделки, действие которой истекает 18 марта.

Турция проводит переговоры с Россией, Украиной и ООН по продлению зерновой сделки, действие которой истекает 18 марта.

Как передает Report, об этом передает газета Milliyet со ссылкой на министра нацобороны Турции Хулуси Акара.

"Украина во второй раз положительное отреагировала на продление инициативы. Также и Россия положительно относится к продлению инициативы", - сказал министр, выразив надежду на продления сделки.

Акар подчеркнул, что Анкара продолжает свои усилия по сохранению соглашения.

Издание сообщает, что по состоянию на 8 марта порты Украины покинули 790 судов с зерном и удобрениями. Объем отгруженных зерновых продуктов, таких как пшеница, кукуруза и ячмень, превысил 23 млн 400 тыс. тонн. В Европу было транспортировано 40% зерна, проходящего по коридору, 30% - Азию, 13% - Турцию, 12% - Африку и 5% на Ближний Восток.