О нас

Акар: Проводим переговоры с РФ, Украиной и ООН по продлению зерновой сделки

Акар: Проводим переговоры с РФ, Украиной и ООН по продлению зерновой сделки Турция проводит переговоры с Россией, Украиной и ООН по продлению зерновой сделки, действие которой истекает 18 марта.
В регионе
9 марта 2023 г. 15:34
Акар: Проводим переговоры с РФ, Украиной и ООН по продлению зерновой сделки

Турция проводит переговоры с Россией, Украиной и ООН по продлению зерновой сделки, действие которой истекает 18 марта.

Как передает Report, об этом передает газета Milliyet со ссылкой на министра нацобороны Турции Хулуси Акара.

"Украина во второй раз положительное отреагировала на продление инициативы. Также и Россия положительно относится к продлению инициативы", - сказал министр, выразив надежду на продления сделки.

Акар подчеркнул, что Анкара продолжает свои усилия по сохранению соглашения.

Издание сообщает, что по состоянию на 8 марта порты Украины покинули 790 судов с зерном и удобрениями. Объем отгруженных зерновых продуктов, таких как пшеница, кукуруза и ячмень, превысил 23 млн 400 тыс. тонн. В Европу было транспортировано 40% зерна, проходящего по коридору, 30% - Азию, 13% - Турцию, 12% - Африку и 5% на Ближний Восток.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: "Taxıl sazişi"nin müddətinin uzadılması üçün müzakirələr gedir"

Самое важное

Лауреат Нобелевской премии: Иран должен извиниться перед Азербайджаном
Лауреат Нобелевской премии: Иран должен извиниться перед Азербайджаном
9 марта 2023 г. 14:10
Минобороны: Подвергая обстрелу позиции Азербайджанской Армии, армянская сторона искусственно нагнетает напряженность в регионе
Минобороны: Подвергая обстрелу позиции Азербайджанской Армии, армянская сторона искусственно нагнетает напряженность в регионе
9 марта 2023 г. 13:06
Официальный Баку ответил МИД Армении
Официальный Баку ответил МИД Армении
9 марта 2023 г. 12:25
Ильхам Алиев принял сопредседателей и членов Правления Международного центра Низами Гянджеви
ФотоИльхам Алиев принял сопредседателей и членов Правления Международного центра Низами Гянджеви
8 марта 2023 г. 20:25
Ильхам Алиев: Расстояние между Азербайджаном и Тимор-Лесте не должно препятствовать сотрудничеству
Ильхам Алиев: Расстояние между Азербайджаном и Тимор-Лесте не должно препятствовать сотрудничеству
7 марта 2023 г. 20:28
Президент Ильхам Алиев: Визит главы Тимор-Лесте обеспечит успешное продолжение дружественных связей
Президент Ильхам Алиев: Визит главы Тимор-Лесте обеспечит успешное продолжение дружественных связей
7 марта 2023 г. 20:21
Азербайджан утвердил список резолюций по вопросам глобальной безопасности
Азербайджан утвердил список резолюций по вопросам глобальной безопасности
7 марта 2023 г. 16:10
Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских женщин
Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских женщин
6 марта 2023 г. 13:21
Позиции Азербайджанской Армии подверглись минометному обстрелу
Позиции Азербайджанской Армии подверглись минометному обстрелу
6 марта 2023 г. 10:30
МИД: незаконные армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана
МИД: незаконные армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана
5 марта 2023 г. 15:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi