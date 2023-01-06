Акар: По зерновому коридору уже перевезено около 17 млн тонн агропродукции

По "зерновому коридору" из портов Украины было экспортировано около 17 млн тонн агропродукции.

По "зерновому коридору" из портов Украины было экспортировано около 17 млн тонн агропродукции.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в пятницу в провинции Токат.

"За время функционирования "зернового коридора" - с начала августа прошлого года при координации и поддержке Турции вывезено почти 17 млн тонн зерна", -

Вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что по коридору будут осуществляться поставки и из РФ. Турция будет перерабатывать у себя зерно из России и отправлять в бедные страны Африки.

Отметим, что 22 июля в Стамбуле в присутствии Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции. Соглашение, которое реализуется при координации Турции, направлено на урегулирование мирового продовольственного кризиса.

18 ноября сделку продлили еще на четыре месяца. При этом ООН пообещала принять меры для разблокировки поставок из России, поскольку российская сторона неоднократно заявляла о том, что поставки осуществляются только из украинских портов.