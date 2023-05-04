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Акар: переговоры по "зерновой сделке" пройдут 5 мая на техническом уровне

Акар: переговоры по "зерновой сделке" пройдут 5 мая на техническом уровне Переговоры по "зерновой сделке" между Россией, Турцией, Украиной и ООН пройдут 5 мая в Стамбуле на техническом уровне.
В регионе
4 мая 2023 г. 21:43
Акар: переговоры по зерновой сделке пройдут 5 мая на техническом уровне

Переговоры по "зерновой сделке" между Россией, Турцией, Украиной и ООН пройдут 5 мая в Стамбуле на техническом уровне.

Как передает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Возникла необходимость провести встречу с участием технических делегаций из ООН, Турции, России и Украины в преддверии встречи замминистров (обороны - ред.)", - указал он.

Говоря о повестке встречи замглав оборонных ведомств, Х.Акар отметил, что также будет обсуждаться вопрос возвращения судов, плавающих под флагом Турции.

"Мы продолжаем прилагать усилия для обеспечения быстрого, безопасного и планомерного продолжения "зерновой сделки", тем более что она вносит значительный вклад в стабильность в Африке", - добавил Хулуси Акар.

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Версия на азербайджанском языке Taxıl müqaviləsi üzrə danışıqlar mayın 5-də texniki səviyyədə aparılacaq

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