Акар: Ожидаем позитивные сдвиги по проекту системы ПВО SAMP-T с Францией и Италией

Турция ожидает в ближайшие дни позитивные сдвиги в вопросе реализации проекта совместного производства с Францией и Италией систем противовоздушной обороны (ПВО) SAMP-T.

Турция ожидает в ближайшие дни позитивные сдвиги в вопросе реализации проекта совместного производства с Францией и Италией систем противовоздушной обороны (ПВО) SAMP-T.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Habertürk заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, по проекту ПВО президент Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги. Теперь необходимо проведение трехсторонней встречи.

Ранее сообщалось, что Турция ведет переговоры с Францией и Италией по вопросу совместного производстве систем ПВО SAMP-T. Не исключалась вероятность реализации проекта в Турции.