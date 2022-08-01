Акар осудил США из-за соболезнования в связи со смертью одного из главарей YPG/PKK

Концепция национальной безопасности Турции предполагает уничтожение террористов в местах, где они орудуют.

Концепция национальной безопасности Турции предполагает уничтожение террористов в местах, где они орудуют.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр нацобороны страны Хулуси Акар.

"В период с 1 января 2022 года по сей день турецкая армия нейтрализовала в регионе 2 226 террористов. В рядах террористов РКК имеет место разлад. Главари РКК не могут найти выхода из сложившейся ситуации", - сказал Акар, подчеркнув успешность действий турецкой армии в приграничных районах Ирака и Сирии.

При этом он отметил, что между террористами YPG и РКК нет никакой разницы. "Это стороны одной медали" , - сказал Акар.

Глава оборонного ведомства Турции подчеркнул ошибочность курса ряда стран Запада на использование одних террористических групп в борьбе с другими. Он осудил действия командования армии США, выразившего соболезнование в связи со смертью одного из главарей YPG/PKK. "Никакого логического объяснения быть не может. США – союзник Турции и однажды в Вашингтоне будут "расстроены" своей позицией", - сказал Акар.

Комментируя вероятность новой антитеррористической операции ВС Турции, Хулуси Акар сообщил, что у южных границ Турции имеют место серьезные провокации со стороны террористов. "Турецкая армия дает жесткий отпор на любые попытки нарушения стабильности и мира на севере Сирии", - сказал министр.

Он отметил готовность Анкары к поддержке сирийского народа. До сегодняшнего дня в Сирию на добровольной основе вернулись уже 1,1 млн беженцев, напомнил министр.