Акар: На севере Ирака с начала антитеррористической операции нейтрализованы 56 боевиков

В зоне проводимой Турцией антитеррористической операции Pençe Kilit на севере Ирака с 18 апреля нейтрализованы 56 боевиков.

В зоне проводимой Турцией антитеррористической операции Pençe Kilit на севере Ирака с 18 апреля нейтрализованы 56 боевиков.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Глава оборонного ведомства в сопровождении начальника Генерального штаба Яшара Гюлера и командующего сухопутными войсками Мусы Авсевера посетил тактический командный пункт 3-й пехотной дивизии ВС Турции в 10 км от иракского района Зап.

Министр напомнил, что новый этап борьбы с терроризмом Турция ведет с 24 июля 2015 года. "С того периода и по сей день в Турции, на севере Ирака и Сирии нейтрализованы уже 34 259 террористов. Непосредственно сначала текущего года число нейтрализованных боевиков достигло 991", - сказал Акар, заверив, что борьба с террористами продолжится вплоть до полного устранения угрозы терроризма в регионе.