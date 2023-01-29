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Акар: Мы работаем с нашими азербайджанскими братьями, чтобы внести свой вклад в региональный и глобальный мир

Акар: Мы работаем с нашими азербайджанскими братьями, чтобы внести свой вклад в региональный и глобальный мир Мы продолжаем работать день и ночь, чтобы вместе с нашими азербайджанскими братьями способствовать региональному и глобальному миру.
В регионе
29 января 2023 г. 18:57
Акар: Мы работаем с нашими азербайджанскими братьями, чтобы внести свой вклад в региональный и глобальный мир

Мы продолжаем работать день и ночь, чтобы вместе с нашими азербайджанскими братьями способствовать региональному и глобальному миру.

Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Для защиты наших границ и осуществления борьбы с терроризмом мы продолжаем свою работу день и ночь, чтобы способствовать региональному и глобальному миру с нашими тысячами солдат в 19 различных частях мира. Наша единственная цель - террористы", - сказал Акар.

Министр отметил, что борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист.

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Версия на азербайджанском языке Akar: "Regional və qlobal sülhə töhfə üçün azərbaycanlı qardaşlarımızla gecə-gündüz çalışırıq"

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