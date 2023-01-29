Акар: Мы работаем с нашими азербайджанскими братьями, чтобы внести свой вклад в региональный и глобальный мир

Мы продолжаем работать день и ночь, чтобы вместе с нашими азербайджанскими братьями способствовать региональному и глобальному миру.

Мы продолжаем работать день и ночь, чтобы вместе с нашими азербайджанскими братьями способствовать региональному и глобальному миру.

Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Для защиты наших границ и осуществления борьбы с терроризмом мы продолжаем свою работу день и ночь, чтобы способствовать региональному и глобальному миру с нашими тысячами солдат в 19 различных частях мира. Наша единственная цель - террористы", - сказал Акар.

Министр отметил, что борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист.