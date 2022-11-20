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Акар: Мы продолжим борьбу, пока не будет нейтрализован последний террорист

Акар: Мы продолжим борьбу, пока не будет нейтрализован последний террорист "В ходе специальной антитеррористической операции ВС Турции против PKK/KCK/YPG и других террористических сил на севере Ирака и Сирии, были уничтожены убежища террористов, бункеры, пещеры, туннели и склады. Мы внимательно наблюдаем за ними. Пострадал и был
В регионе
20 ноября 2022 г. 11:07
Акар: Мы продолжим борьбу, пока не будет нейтрализован последний террорист

"В ходе специальной антитеррористической операции ВС Турции против PKK/KCK/YPG и других террористических сил на севере Ирака и Сирии, были уничтожены убежища террористов, бункеры, пещеры, туннели и склады. Мы внимательно наблюдаем за ними. Уничтожен так называемый штаб террористической организации. Наша борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист".

Как сообщает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, целью антитеррористической операции являются только террористы и принадлежащая им инфрастуктура.

"Мы полны решимости спасти нашу страну и нацию от терроризма, который продолжается уже 40 лет, мы полны решимости и можем это сделать. Мы никогда не оставляли на земле кровь наших шехидов и невинных людей", - добавил министр.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHulusi Akar: “Son terrorçu zərərsizləşdirilənə qədər mübarizəmiz davam edəcək”

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