Акар: Мы продолжим борьбу, пока не будет нейтрализован последний террорист

"В ходе специальной антитеррористической операции ВС Турции против PKK/KCK/YPG и других террористических сил на севере Ирака и Сирии, были уничтожены убежища террористов, бункеры, пещеры, туннели и склады. Мы внимательно наблюдаем за ними. Пострадал и был

"В ходе специальной антитеррористической операции ВС Турции против PKK/KCK/YPG и других террористических сил на севере Ирака и Сирии, были уничтожены убежища террористов, бункеры, пещеры, туннели и склады. Мы внимательно наблюдаем за ними. Уничтожен так называемый штаб террористической организации. Наша борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист".

Как сообщает Report , об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, целью антитеррористической операции являются только террористы и принадлежащая им инфрастуктура.

"Мы полны решимости спасти нашу страну и нацию от терроризма, который продолжается уже 40 лет, мы полны решимости и можем это сделать. Мы никогда не оставляли на земле кровь наших шехидов и невинных людей", - добавил министр.