Акар: Идет подготовка к открытию пограничных ворот между Турцией и Арменией

В настоящее время идет подготовка к открытию пограничных ворот Аликан (Турция) - Маргара (Армения).

В настоящее время идет подготовка к открытию пограничных ворот Аликан (Турция) - Маргара (Армения).

Как передает Report, об этом говорится в статье министра обороны Турции Хулуси Акара, опубликованной в TRT World.

Он сказал, что этот участок использовался для проезда армянских спасателей в зону землетрясения в Турции.

"Анкару воодушевляют недавние события, например, визит министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Турцию в феврале в знак поддержки и сострадания в связи с разрушительным землетрясением. Мы благодарны народу и правительству Армении за их помощь в это непростое время. Полная нормализация отношений между Арменией и ее соседями – Азербайджаном и Турцией, создаст новые возможности для всех народов Кавказского региона", – говорится в статье.