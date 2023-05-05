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Акар: Идет подготовка к открытию пограничных ворот между Турцией и Арменией

Акар: Идет подготовка к открытию пограничных ворот между Турцией и Арменией В настоящее время идет подготовка к открытию пограничных ворот Аликан (Турция) - Маргара (Армения).
В регионе
5 мая 2023 г. 14:35
Акар: Идет подготовка к открытию пограничных ворот между Турцией и Арменией

В настоящее время идет подготовка к открытию пограничных ворот Аликан (Турция) - Маргара (Армения).

Как передает Report, об этом говорится в статье министра обороны Турции Хулуси Акара, опубликованной в TRT World.

Он сказал, что этот участок использовался для проезда армянских спасателей в зону землетрясения в Турции.

"Анкару воодушевляют недавние события, например, визит министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Турцию в феврале в знак поддержки и сострадания в связи с разрушительным землетрясением. Мы благодарны народу и правительству Армении за их помощь в это непростое время. Полная нормализация отношений между Арменией и ее соседями – Азербайджаном и Турцией, создаст новые возможности для всех народов Кавказского региона", – говорится в статье.

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