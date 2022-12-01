Акар и Остин в ходе телефонного разговора обсудили региональные вопросы

Министр национальной обороны Хулуси Акар провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Джеймсом Остином.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Джеймсом Остином.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, стороны обсудили двусторонние и региональные вопросы, проблемы безопасности.

Во время разговора Акар заявил, что Турция и Соединенные Штаты являются важными союзниками.

"Антитеррористические операции проводятся в рамках прав Турции на самооборону, вытекающих из статьи 51 Устава ООН. Целью операций является обеспечение безопасности мирных граждан и защита границ страны".

Добавив, что сотрудничество и солидарность в борьбе с терроризмом будут способствовать региональному и глобальному миру и безопасности, Акар добавил, что Турция готова к сотрудничеству в борьбе с ДАИШ и подобными террористическими организациями.

Турецкий министр подчеркнул, что единственной мишенью операций являются террористы, "о причинении вреда силам коалиции или гражданскому населению не может быть и речи".