О нас

Акар и Остин в ходе телефонного разговора обсудили региональные вопросы

Акар и Остин в ходе телефонного разговора обсудили региональные вопросы Министр национальной обороны Хулуси Акар провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Джеймсом Остином.
В регионе
1 декабря 2022 г. 09:39
Акар и Остин в ходе телефонного разговора обсудили региональные вопросы

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Джеймсом Остином.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, стороны обсудили двусторонние и региональные вопросы, проблемы безопасности.

Во время разговора Акар заявил, что Турция и Соединенные Штаты являются важными союзниками.

"Антитеррористические операции проводятся в рамках прав Турции на самооборону, вытекающих из статьи 51 Устава ООН. Целью операций является обеспечение безопасности мирных граждан и защита границ страны".

Добавив, что сотрудничество и солидарность в борьбе с терроризмом будут способствовать региональному и глобальному миру и безопасности, Акар добавил, что Турция готова к сотрудничеству в борьбе с ДАИШ и подобными террористическими организациями.

Турецкий министр подчеркнул, что единственной мишенью операций являются террористы, "о причинении вреда силам коалиции или гражданскому населению не может быть и речи".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Akar, Austin mull regional issues in phone conversation

Самое читаемое

Сын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
ФотоСын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
26 ноября 2022 г. 13:44
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
24 ноября 2022 г. 18:19
Посол: Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость
Посол: Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость
24 ноября 2022 г. 19:26
СГБ: На территорию Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, ввозится военная техника
ФотоСГБ: На территорию Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, ввозится военная техника
24 ноября 2022 г. 11:28
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
29 ноября 2022 г. 11:55
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
29 ноября 2022 г. 09:26
В Азербайджане запущен процесс возврата НДС с покупки недвижимости
В Азербайджане запущен процесс возврата НДС с покупки недвижимости
25 ноября 2022 г. 16:03
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
30 ноября 2022 г. 15:56
Завершены ремонтные работы на еще одном участке дороги Баксол
ФотоЗавершены ремонтные работы на еще одном участке дороги "Баксол"
28 ноября 2022 г. 14:00
СГБ начала аресты в Нахчыване
СГБ начала аресты в Нахчыване
25 ноября 2022 г. 10:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi