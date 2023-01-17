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Акар: Анкара ожидает от Хельсинки и Стокгольма выполнения обязательств по НАТО

Акар: Анкара ожидает от Хельсинки и Стокгольма выполнения обязательств по НАТО Одобрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс заявит от выполнения взятых на себя обязательств.
В регионе
17 января 2023 г. 12:14
Акар: Анкара ожидает от Хельсинки и Стокгольма выполнения обязательств по НАТО

Одобрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс заявит от выполнения взятых на себя обязательств.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, комментируя позицию Анкары по принятию в военно-политический блок двух скандинавских стран.

Министр напомнил, что за 70 лет участия в НАТО, Турция всегда поддерживала политику "открытых дверей" альянса.

"В июне прошлого года на полях саммита НАТО в Мадриде, мы подписали с Швецией и Финляндией трехсторонний меморандум, который предполагает отказ от поддержки террористических организаций и отмену эмбарго на экспорт оборонной продукции. Мы ожидаем от двух стран конкретных шагов в этом направлении, в особенности, по вопросу противодействия проявлениям терроризма", - подчеркнул Акар.

По его словам, страна-кандидат в НАТО не может игнорировать провокации пособников террористических структур. "Мы решительно осуждаем действия сторонников террористов PKK/YPG в Стокгольме и призываем власти Швеции к незамедлительным шагам в данном направлении", - сказал турецкий министр.

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Версия на английском языке Turkish defense minister: Sweden and Finland do not fulfill their obligations
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin müdafiə naziri: "İsveç və Finlandiya öhdəliklərini yerinə yetirmir"

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