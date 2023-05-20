AK Parti прокомментировал вопрос сотрудничества с Синаном Оганом: Он уже выбыл из гонки

”Республиканский союз" до сих пор еще ни с кем не торговался.

”Республиканский союз" до сих пор еще ни с кем не торговался.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) Нуман Куртулмуш.

Он сказал, что турецкие власти всегда защищали национальные интересы и не думали о том, кого приводить на должность.

Представитель правящей партии также прояснил вопрос возможного сотрудничества с бывшим кандидатом в президенты Синаном Оганом во втором туре президентских выборов, который состоится 28 мая: "В первом туре кандидат от Альянса Ata Синан Оган набрал определенное количество голосов. Однако он уже выбыл из гонки. Борьба идет между Реджепом Тайипом Эрдоганом и Кемалем Кылычдароглу".