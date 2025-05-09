Айюдже Тюркеш Таш: Участие Северного Кипра в саммите ОТГ в Венгрии - позитивный месседж международному сообществу

Айюдже Тюркеш Таш: Участие Северного Кипра в саммите ОТГ в Венгрии - позитивный месседж международному сообществу

Участие Турецкой Республики Северного Кипра в неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) 20-22 мая в Будапеште является позитивным месседжем международному сообществу.

Об этом сказала анкарскому бюро Report депутат парламента Турции и зампредседателя партии İYİ Айюдже Тюркеш Таш.

"Я думаю, что на этой встрече будет внесена ясность в напряженность, которая появилась в тюркском мире с открытием посольств стран Центральной Азии в Южном Кипре [Республика Кипр - ред.]. Позиция Венгрии, как члена ОТГ, по Северному Кипру заслуживает похвалы", - сказала она.

Депутат также выразила сожаление, что Турецкая Республика Северного Кипра не была приглашена на последнюю встречу по ОТГ в Казахстане.