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Айюдже Тюркеш Таш: Участие Северного Кипра в саммите ОТГ в Венгрии - позитивный месседж международному сообществу

Айюдже Тюркеш Таш: Участие Северного Кипра в саммите ОТГ в Венгрии - позитивный месседж международному сообществу Айюдже Тюркеш Таш: Участие Северного Кипра в саммите ОТГ в Венгрии - позитивный месседж международному сообществу
В регионе
9 мая 2025 г. 09:50
Айюдже Тюркеш Таш: Участие Северного Кипра в саммите ОТГ в Венгрии - позитивный месседж международному сообществу

Участие Турецкой Республики Северного Кипра в неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) 20-22 мая в Будапеште является позитивным месседжем международному сообществу.

Об этом сказала анкарскому бюро Report депутат парламента Турции и зампредседателя партии İYİ Айюдже Тюркеш Таш.

"Я думаю, что на этой встрече будет внесена ясность в напряженность, которая появилась в тюркском мире с открытием посольств стран Центральной Азии в Южном Кипре [Республика Кипр - ред.]. Позиция Венгрии, как члена ОТГ, по Северному Кипру заслуживает похвалы", - сказала она.

Депутат также выразила сожаление, что Турецкая Республика Северного Кипра не была приглашена на последнюю встречу по ОТГ в Казахстане.

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Версия на английском языке Ayyuce Turkes Tas: Northern Cyprus's involvement in OTS's informal summit is positive message to int’l community
Версия на азербайджанском языке Ayyüce Türkeş Taş: Şimali Kiprin TDT-nin qeyri-rəsmi sammitində iştirakı beynəlxalq ictimaiyyətə pozitiv mesajdır

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