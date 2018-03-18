Айдын Джафаров: "Азербайджану интересен опыт российских выборов"

Москва. 18 марта. REPORT.AZ/ "Практически во всех странах СНГ идет совершенствование избирательного законодательства".

Об этом российскому бюро Report заявил заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ, полномочный представитель Милли Меджлиса в России Айдын Джафаров.

"Сегодня МПА СНГ проводит долгосрочный мониторинг выборов, от начала избирательного процесса до подведения итогов, включая все этапы выборов. В итоге экспертная группа выдает юридический документ о соответствии выборов международным стандартам. В основном это конечно носит рекомендательный характер, который парламенты стран СНГ могут применить для усовершенствования собственного законодательства", - сказал А. Джафаров.

По его словам, Азербайджану, как и другим странам СНГ интересен опыт российских выборов, так как в СНГ идет процесс совершенствования избирательного процесса.

"Например, на Казанском вокзале создан специальный избирательный участок, на котором могут проголосовать даже люди, не имеющие прописки. Я считаю, это очень хорошее новшество, что упрощает процесс голосования для избирателей, которые в силу обстоятельств не могут присутствовать на избирательном участке по месту жительства. Организовать выборы в России сложная задача: представьте, что только в Москве 8 миллионов избирателей", - подчеркнул А. Джафаров.

Он также отметил, что заключение экспертов будет окончательно принято уже после президентских выборов в Азербайджане.

"Основа нашего заключения будет утверждена на Совете МПА СНГ, который пройдет 12 апреля в Санкт-Петербурге. После утверждения заключения оно будет разослано во все парламенты стран СНГ", - сказал официальный представитель ММ в России.