Air China возобновит регулярные рейсы из Китая в Казахстан

Китайская авиакомпания Air China с пятницы возобновляет регулярные рейсы между Китаем и Казахстаном.

Китайская авиакомпания Air China с пятницы возобновляет регулярные рейсы между Китаем и Казахстаном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба казахстанского министерства индустрии и инфраструктурного развития.

"Авиакомпания Air China с 21 апреля 2023 года планирует начать выполнение прямых пассажирских рейсов с частотой три раза в неделю по маршруту Пекин - Сиань - Астана (понедельник, среда, пятница). Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа А320", - говорится в сообщении.

В свою очередь казахстанская авиакомпания Air Astana с июня текущего года планирует увеличить количество выполняемых рейсов по маршрутам Астана - Пекин с одного до двух раз, Алма-Ата - Пекин с шести до семи раз и Алма-Ата - Чэнду с одного до двух раз в неделю. "Тем самым количество рейсов между странами будет увеличено с 13 до 19 в неделю", - пояснили в ведомстве.

Там также отметили, что открытие новых маршрутов и увеличение количества рейсов между Казахстаном и Китаем будет способствовать дальнейшему развитию туристического, культурного, инвестиционного и делового сотрудничества между странами.