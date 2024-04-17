Air Astana сегодня осуществит перенесенные из-за затопления аэродрома Дубая рейсы

Национальная авиакомпания Казахстана Air Astana сегодня будет осуществлять из Дубая задержанные накануне рейсы.

Национальная авиакомпания Казахстана Air Astana сегодня будет осуществлять из Дубая задержанные накануне рейсы.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

"Air Astana сообщает, что перенесенные из-за затопления аэродрома вчерашние рейсы KC206 Дубай-Астана и KC898 Дубай-Алматы запланированы к вылету 17 апреля на 10.30 и 13.10 часов по времени Дубая", - сказано в сообщении.

В компании подчеркнули, что в связи с закрытием из-за подтопления дорог пассажиров разместили в терминале.

Накануне, 16 апреля на Дубай обрушились сильные ливни. Из-за осадков движение по некоторым улицам эмирата оказалось невозможным. Улицы затоплены и власти просят госслужащих работать из дома. Школы перешли на онлайн-обучение.