Ахмет Озай: В годы репрессий было сослано и убито почти 600 тысяч крымских татар

"Число сосланных и убитых крымских татар составляет около 600 тысяч. Из Крыма были сосланы, в основном, безоружные старики, женщины и дети, не ушедшие на Вторую мировую войну. Их численность составляла около 450-500 тысяч. Если брать за основу эту цифру,

"Число сосланных и убитых крымских татар составляет около 600 тысяч. Из Крыма были сосланы, в основном, безоружные старики, женщины и дети, не ушедшие на Вторую мировую войну. Их численность составляла около 450-500 тысяч. Если брать за основу эту цифру, то в составе советской армии было около 100-150 тысяч крымских татар. Ни один из них не вернулся с войны”.

Об этом в интервью Report заявил представитель крымскотатарского национального собрания в Германии Ахмет Озай. Он также рассказал о необоснованных обвинениях в предательстве крымских татар Советскому Союзу:

”Было такое сталинистское утверждение, как "крымские татары предали советское государство". Как человек, живущий в Германии и изучающий этот вопрос, могу сказать, что численность крымских татар в фашистской армии не превышала двух тысяч человек. В то время как в Советской Армии сражались 150 тысяч крымских татар. Однако во времена Советского Союза за такие необоснованные претензии около 500 тысяч крымских татар были сосланы в Туркестан, сегодняшний Узбекистан, Казахстан, Таджикистан. Об их возвращении заговорили только, начиная с 1969 года. Хотя крымские татары хотели воспользоваться оттепелью по отношению к другим народам, до 80-х годов прошлого века это было невозможно”.

Наш собеседник отметил, что в 1991 году, крымские татары смогли вернуться в массовом порядке:

"Особое внимание следует уделить одному событию. Спортивное состязание между Турцией и СССР в Симферополе в 1989 году оказало серьезное влияние на возвращение крымских татар на Родину. Потому что в то время многие люди под предлогом наблюдения за соревнованиями, возможно, впервые поехали на автобусах в Крым и встретились с родственниками. Сегодня в Крыму проживает 80-90% крымских татар, и они составляют 13-15 % от общей численности населения”.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.