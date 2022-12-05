Ахмет Обалы: Основная ячейка террористической организации PKK находится в Иране

Основная ячейка террористической организации PKK находится в Иране.

Основная ячейка террористической организации PKK находится в Иране.

Как сообщает Report, об этом заявил глава телевидения Южного Азербайджана (GunAztv) Ахмед Обалы на мероприятии Центра социальных исследований "Иран в новой перспективе".

По словам Обалы, Турция обеспокоена серьезными этническими изменениями внутри Ирана.

"Но турецким политикам следует обратить внимание на то, как быстро развиваются региональные события. Сегодня основная ячейка террористической организации РРК находится в Иране. Террористы РРК тесно связаны с Ираном с момента своего создания".

Аналитик считает, что освобождение Южного Азербайджана решит курдскую проблему Турции: "В этом случае на границе с Турцией не будет никакой активности курдов".