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    Ахмет Давутоглу: Я предпочел уйти с председательства, нежели менять друга

    Я останусь верен президенту

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ "Я останусь верен президенту. Пусть в этом никто не сомневается".

    Как сообщает Report, об этом заявил на прошедшей 5 мая в центральном штабе правящей Партии справедливости и развития пресс-конференции премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу.

    "Как человек, 25 лет занимающийся наукой, я испытываю чувство гордости за то, что служу народу. Думаю, пришло время делиться перспективами", - сказал А.Давутоглу.

    В выступлении Ахмет Давутоглу разделил свою политическую деятельность на три этапа и рассказал о деятельности в правительстве.

    "Я предпочел уйти с председательства, нежели менять друга". 

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