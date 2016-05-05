Ахмет Давутоглу: Я предпочел уйти с председательства, нежели менять друга

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ "Я останусь верен президенту. Пусть в этом никто не сомневается".

Как сообщает Report, об этом заявил на прошедшей 5 мая в центральном штабе правящей Партии справедливости и развития пресс-конференции премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу.

"Как человек, 25 лет занимающийся наукой, я испытываю чувство гордости за то, что служу народу. Думаю, пришло время делиться перспективами", - сказал А.Давутоглу.

В выступлении Ахмет Давутоглу разделил свою политическую деятельность на три этапа и рассказал о деятельности в правительстве.

"Я предпочел уйти с председательства, нежели менять друга".