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    Ахмет Давутоглу: Турецких солдат в Сирии нет

    Мы рядом с народом Сирии и никогда не завоевывали ее территорию

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ "Турецких солдат в Сирии в настоящий момент нет".

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу в Киеве в понедельник.

    "Сейчас ни одного турецкого солдата в Сирии нет. Мы рядом с народом Сирии и никогда не завоевывали ее территорию", - заявил Давутоглу на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Арсением Яценюком в Киеве, где турецкий премьер находится с визитом. 

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