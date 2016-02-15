Ахмет Давутоглу: Турецких солдат в Сирии нет

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ "Турецких солдат в Сирии в настоящий момент нет".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу в Киеве в понедельник.

"Сейчас ни одного турецкого солдата в Сирии нет. Мы рядом с народом Сирии и никогда не завоевывали ее территорию", - заявил Давутоглу на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Арсением Яценюком в Киеве, где турецкий премьер находится с визитом.