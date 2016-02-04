Премьер-министр Турции: Мы продолжим политику открытых дверей для сирийцев

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ "Если мы не решим проблему Сирии, следующие поколения назовут эту проблему трагедией человечества".

Как сообщает Report, об этом выступая на донорской конференции по поддержке Сирии заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу.

Премьер-министр Турции назвал конфликт в Сирии самым крупным гуманитарным кризисом после Второй мировой войны.

Он отметил, что Турция в настоящее время дала приют 2,5 млн. сирийцев. Премьер заявил, что в Турции нет городов, в которых нет сирийских беженцев: "60% населения расположенного на границе с Сирией Килиса теперь составляют сирийцы. Тысячи людей ждут разрешения попасть на территорию Турции. Мы продолжим политику открытых дверей и никогда не будем спрашивать тех, кто приходит к нам, к какой национальности они принадлежат".

Премьер Турции также добавил, что его страна создала все возможности для сирийцев: "Турция поделится всем с сирийцами. Но надо также обеспечить доступ к гуманитарной помощи тех, кто в ней нуждается в Сирии. Те, кто препятствует этому - убийцы. Люди в таких городах как Мадайа, Алеппо вынуждены есть траву, если они ее находят, а также не имеют доступа к воде".

В конце А.Давутоглу также сообщил, что 23-24 мая в Стамбуле впервые пройдет Всемирный гуманитарный форум, на котором будут обсуждены важные гуманитарные вопросы в мире.